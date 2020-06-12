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Efelere iki isim birden

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı Fatih Cihan ve Çağatay Durmuş'la sözleşme imzaladı.

Efelere iki isim birden
12.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:46

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı Fatih Cihan ve Çağatay Durmuş'la sözleşme imzaladı.

Pandemi sebebiyle tescil edilen liglerin ardından yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dış transferde Serkan Kılıç, Murathan Kısal gibi önemli isimlerle anlaşma sağlayan yeşil-beyazlılar orta oyuncu Fatih Cihan ve libero Çağatay Durmuş'u da renklerine bağladı.

Voleybola Bursa'da başlayan 1994 doğumlu libero Çağatay Durmuş son olarak Afyon Belediye takımı forması giyerken, 197 cm boyundaki orta oyuncu Fatih Cihan ise geçtiğimiz sezon Arhavi Voleybol takımında görev yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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