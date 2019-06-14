Efelere genç libero

Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde son olarak Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzalayan Bursa temsilcisi, geçen sezonu TFL Altekma takımında geçiren genç libero Hüseyin Şahin ile sözleşme imzaladı.

Voleybola Arkas altyapısında başlayan 1998 doğumlu Hüseyin Şahin, Türkiye Milli Takım antrenörleri tarafından bir çok kez Genç ve Ümit Milli takım kadrolarına dahil edildi.

Kaynak: Bültenler