Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı Afyonkarahisar Belediyesi'nin korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara yönelik renkli bir etkinliğe imza attı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara yönelik renkli bir etkinliğe imza attı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisinden oluşan orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.

"Onlar bize gelemezlerse, biz gideriz"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'EvdeKal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu söyleyen İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti:

"Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e, etkinliğimizde görev alan Kültür Sanat Akademisinin değerli personeline, Zabıta ve İşletme Müdürlüğümüzün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Afyonkarahisarlıların devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA