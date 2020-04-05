Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı - Haberler
Mehmet Zeybek, Efeler, Afyon, Güncel

Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara yönelik renkli bir etkinliğe imza attı.

05.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:26
Efelerden davullu zurnalı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara yönelik renkli bir etkinliğe imza attı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisinden oluşan orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.

"Onlar bize gelemezlerse, biz gideriz"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'EvdeKal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu söyleyen İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti:

"Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e, etkinliğimizde görev alan Kültür Sanat Akademisinin değerli personeline, Zabıta ve İşletme Müdürlüğümüzün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Afyonkarahisarlıların devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Toplamda 93 ilaç geri ödeme listesine alındı Haberler
Toplamda 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere 'aptal' dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Seda Sayan Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Antalya İngiltere Zonguldak
Şu an buradasınız: Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 11:05:35. #1.15#
title