Efeler yeni görünümüne kavuşuyor

Efeler Belediyesi, merkez Efeler Mahallesi'nde bulunan sokak ve parklar için kolları sıvadı.

Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşların, belediyeye ve sosyal medya üzerinden yapmış oldukları talepler üzerine Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlük ekipleri çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi'nde ki doğalgaz, elektrik çalışmalarından sonra düzensiz kalan parkelerin arasından büyüyen otların temizliğini yapıldı. Otların biçilmesinin yanı sıra, çapalama ve çevre düzeni yapıldı.

"önceliğimiz vatandaş ve talepleri"

Efeler halkının taleplerini her zaman öncelikli tutan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları ile karşı karşıyayız. Maalesef bu sıcaklarda otlar hızla büyüyüp görüntü kirliliği oluşturmakla birlikte, kaldırımlarda da yürüme alanını kısıtlıyor. Her zaman anında her yere yetişmemiz mümkün olamayabiliyor. Fakat Efeler Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaş ve vatandaşlarımızın talepleri. Bizlere gerek belediyeye gelerek gerek sosyal medya üzerinden taleplerini ilettiler. Vatandaşlarımız bizlerde gerekli birimlerimizce çalışma takvimlerimizi düzenleyerek çalışmalarımıza hız verdik. Elimizden geldiği ölçüde hızlı bir şekilde Efeler'imizi yeni görünümüne kavuşturacağız." dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarından sonra alana Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri girerek sokak ve parkların temizlik işlerini hızla yerine getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelinin yeni görünümüne hızla kavuşması için çoğu ekibini alana göndererek kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını sağladı.

Efeler Mahallesi'nde seferberlik ilan eden Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri mahalledeki sokakların temizliği bitene kadar çalışmalarına devam ederken, kısa zamanda mahalleliye yeni görünümünü sunacak. - AYDIN

Kaynak: İHA