Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak
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Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak

Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler ve Didim'de kurulması planlanan portatif yüzme havuzları için incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler ve Didim'de kurulması planlanan portatif yüzme havuzları için incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın'da vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Efeler ve Didim ilçelerinde portatif yüzme havuzlarının kurulması için çalışma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında kurulacak olan portatif havuzlar için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Adnan Menderes Stadyumu'nu ziyaret etti. Efeler'de kurulacak olan havuz için stadyumda yer planlaması yapılırken aynı havuzun Didim'de de kurulacağı belirtildi. Öte yandan Fillikçioğlu ve beraberindekiler stadyumun çim sahası ve protokol tribününde de incelemelerde bulundu. - AYDIN

Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak
Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak
Efeler ve Didim'de portatif yüzme havuzu kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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