Efeler tur peşinde

24.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:50

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü İnegöl Belediyespor'u konuk ediyor.



Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde ilk devreyi 6.sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Büyükşehir'in Efeleri, ikinci maçın ardından tur atlamak istiyor.



İnegöl'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 kaybettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, Bursa'da oynanacak maçın sonunda tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç'un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci; "İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç'un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl'de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0, ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Maça gel, fotoğraf çek, forma kazan



Yeşil-beyazlıların 26 Aralık Perşembe saat 19: 00'da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalıyor. Bunun için yapılması gereken, sporseverlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak. - BURSA

Kaynak: İHA