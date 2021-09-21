Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde bu yıl 20'ncisi kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde bu yıl 20'ncisi kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tur öncesi 7 çocuğa bisiklet hediye etti.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl, Efeler'de de kutlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen tema doğrultusunda Efeler halkıyla pedal çevirdi. "Bisikletini Al Gel" sloganıyla duyurulan tur, Efeler Belediyesi hizmet binası önünde başladı. Muğla Bulvarı, Vali Konağı, Bey Camii, Adnan Menderes Bulvarı güzergahında pedal çeviren katılımcıların son durağı bisiklet turunun başladığı nokta olan Efeler Belediyesi hizmet binasının önü oldu. - AYDIN

Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Alex Teixeira Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Abdülhamit Gül
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 08:48:35. #1.11#