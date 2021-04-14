Efeler Ligi temsilcisi Altekma pasör Maksim Buculjevic'le tekrar anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, geçen sezon takımda forma giyen Sırp pasör Maksim Buculjevic'le yeni sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, geçen sezon takımda forma giyen Sırp pasör Maksim Buculjevic'le yeni sözleşme imzaladı.

Altekma Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, Buculjevic'in takımın ligdeki ilk sezonunu 7. sırada tamamlamasında pay sahibi olduğunu belirtti.

Buculjevic'ten yeni sezonda beklentilerinin daha fazla olduğunu belirten Tendik, şunları kaydetti:

"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, tecrübesi ve takıma uyumuyla Maksim yeni sezon kadromuzda bizlerle yeniden birlikte olacak. Maksim Buculjevic İzmir'e ve kulübümüze çabuk uyum sağladı, bunu performansına yansıttı. Yeni sezonda üzerine koyarak Altekma'ya daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor, başarılı bir sezon diliyoruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz