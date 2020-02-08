Efeler Ligi: Sorgun Belediye: 1 - Halkbank Ankara: 3

08.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:10

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta müsabakasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.



Karşılaşmanın ilk setinde etkili servis atıp, bloklarla rakibini durdurmayı başaran Halkbank, atakta da sorun yaşamayınca 25-18'le 1-0 öne geçti.



İkinci setin ilk bölümünde ev sahibi defansta çok gayretli ve agresif oynadı. Halkbank top öldürmekte zorlandı. Halkbank, manşette de istediği verimi alamayınca teknik molaya 12-5 geride girdi. Başkentliler, teknik moladan sonra reaksiyon göstermesine rağmen hücum ve defansta seti alacak skoru bulamadı. Sorgun ekibi 25-21'li eşitliği sağladı. ( 1-1)



Halkbank üçüncü sete top karşılayıp atakta top öldürerek başladı. Teknik molaya da 12-8 önde girdi. Moladan sonra sette iki takım da üstün bir mücadele gösterdi. İtirazlar, challenge talipleri nedeniyle 36 dakika süren seti 26-24'le hanesine yazdıran mavi-beyazlılar 2-1 öne geçti.



Dördüncü sette karşılıklı hatalardan sayılarla teknik molaya 12-11 Halkbank önde girdi. Temposuz oynanan bu periyottan sonra maç hareket kazandı, ev sahibi 19-15 öne geçti. Toparlanan Halkbank yeniden top öldürmeye ve atak yapmaya başladı, 19-19'da eşitliği sağlayıp skoru kendi lehine 20-19 yaptı. Bu skordan sonra rakibine fırsat vermeyen Halkbank setten 25-21, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.



Salon: Sorgun Spor



Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente



Sorgun Belediye: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ahmet Almaz, Rosalis Centelles, Gavilan Alfonso, Halil İbrahim Kurt (Onur Altınkaya, Ramazan S. Kılıç, Görkem Sertel, Yusuf Erdem, Çağlar Aksoy, Rıfat Kantarcıoğlu, Yusuf Erdem)



Halkbank ANKARA: Metin Toy, Dmitrii Bahov. Faik Samed Güneş, Georgi Seganov, Efe Bayram, İbrahim Emet (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Toncek Stern, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam)



Setler: 18-25, 25-21, 24-26, 25-21



Süre: 2.07 (28, 36, 36, 34)



"Bu galibiyet bizi daha da kenetled"



Halkbank takım kaptanı Hasan Yeşilbudak, maçtan sonra yaptığı açıklamada, zor koşullarda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin önemli bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli kaptan, "Ancak hakem kararları iki takımı da memnun etmedi. Ayrıca, en kritik yerde challange sistemi bozuldu. Unutulmasın ki, biz Halkbank'ız. İyi bir takımımız var. Bu galibiyet bizi daha da kenetledi. İlk sette sakatlanarak oyundan çıkan Metin arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA