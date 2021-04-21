Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
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Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Bankkart: 2-3SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin Gök, Ter...

Ziraat Bankkart: 2-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)SETLER: 31-29, 19-25, 25-27, 27-25, 11-15SÜRE: 163 dakika (36, 34, 37, 37, 19)

İSTANBUL, - AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Ziraat Bankkart, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off final etabı, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart maçıyla sona erdi. Final etabının dördüncü maçında rakibini 29-31, 25-19, 27-25, 25-27, 15-11'ik set skorlarıyla 3-2 mağlup eden Ziraat Bankkart seride durumu 3-1 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.MADALYA, KUPA VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta'ya madalyalarını TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, ikincilik şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay takdim etti.Lig şampiyonu Ziraat Bankkart takımı madalyalarını TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşmasının ardından düzenlenen törende ilk olarak final serisinin en iyi oyuncuları seçilen sporculara ödülleri takdim edildi.Final etabının en iyi pasörü seçilen Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi'ye ödülünü TVF Milli takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu takdim etti.En iyi smaçörü seçilen Ziraat Bankkart takımından Martin Atasanov'a ödülünü TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.En iyi orta oyuncusu seçilen Fenerbahçe HDI Sigorta takımından Graham Vigrass, ödülünü TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık'tan aldı.En iyi pasör çaprazı seçilen Ziraat Bankkart takımından Wouter Ter Maat'a ödülünü TVF Lig Kurulu Koordinatörü Selahattin Süleymanoğlu takdim etti.En iyi liberosu seçilen Fenerbahçe HDI Sigorta takımından Hasan Yeşilbudak'a ödülünü TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu verdi.En değerli oyuncusu (MVP) seçilen Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi, ödülünü TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.

Paidar Demir Özel Ödülünü kazanan Ziraat Bankkart takımından Bedirhan Bülbül'e ödülünü TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay takdim etti.


Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Luyindama: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
Luyindama: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
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