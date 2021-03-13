Efeler Ligi'nde Kovid-19 vakaları nedeniyle Halkbank maçına çıkmayan Altekma hükmen mağlup ilan edildi
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Efeler Ligi'nde Kovid-19 vakaları nedeniyle Halkbank maçına çıkmayan Altekma hükmen mağlup ilan edildi

13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:47
Efeler Ligi'nde Kovid-19 vakaları nedeniyle Halkbank maçına çıkmayan Altekma hükmen mağlup ilan edildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçına takımdaki Kovid-19 vakalar nedeniyle çıkmama kararı alan Altekma, Halbank karşısında hükmen mağlup ilan edildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçına takımdaki Kovid-19 vakalar nedeniyle çıkmama kararı alan Altekma, Halbank karşısında hükmen mağlup ilan edildi. Bu sonuçla seride 2-0 öne geçen Halkbank beşincilik, Altekma ise lig yedinciliği için mücadele edecek.

Altekma Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Halkbank ile bugün oynayacakları AXA Sigorta Efeler Ligi play-off ikinci maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Tedavi ve karantina süreçleri başlayan 4 oyuncunun yanı sıra takımdaki 7 sporcunun test sonuçları negatif olmasına rağmen bazı semptomlara rastlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şartlarda maça çıkarak rakip takım ve hakemler ile salonda bulunan tüm görevlilerin sağlığını riske atmamak adına Voleybol Federasyonuna gerekli bilgiler verilmiş ve maçın başka bir tarihte oynanması talebinde bulunulmuştur. Ancak federasyonumuz haklı olarak play-off maçlarından önce aldığı karar doğrultusunda maçın ertelenmesinin mümkün olmadığı ve sahaya çıkmayan takımın hükmen yenik sayılacağını açıklamıştır. Altekma Spor Kulübü olarak 'sağlığın hiçbir maçtan ve sonuçtan önemli olmadığı' prensibiyle bugünkü Halkbank maçına çıkmama kararı alınmıştır."

Ankara'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Altekma, play-off'ta Spor Toto-İnegöl Belediyespor eşleşmesinin mağlubuyla yedincilik müsabakasına çıkacak. Halkbank ise aynı serinin galibiyle beşincilik için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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