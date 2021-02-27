Efeler Ligi'nde iki İzmir ekibi Arkas Spor ile Altekma, play-off vizesi aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmir temsilcilerinden Arkas Spor, şampiyonun belli olacağı play-off maçlarında, Altekma ise play-off 2. etap müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmir temsilcilerinden Arkas Spor, şampiyonun belli olacağı play-off maçlarında, Altekma ise play-off 2. etap müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Ligde son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenen Arkas Spor, ligi 68 puanla tamamladı. Halkbank'ın Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olmasıyla ligi ilk 4'te bitirmeyi garantileyen Arkas Spor, böylelikle şampiyonun belirleneceği play-off 1. etap maçlarını oynayacak.

Ligin diğer İzmir temsilcisi Altekma ise setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek ligde 42 puanla 8. sırada yer aldı. Altekma, bu sonuçla play-off 2. etap müsabakalarında oynama hakkı kazandı.

Arkas Spor ve Altekma'nın ilk rakipleri ligdeki erteleme maçlarının ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz