Efeler Ligi'nde Fenerbahçe-Cizre Belediyespor müsabakası ertelendi - Haberler Spor
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Efeler Ligi'nde Fenerbahçe-Cizre Belediyespor müsabakası ertelendi

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe-Cizre Belediyespor müsabakası ertelendi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14'üncü ve ikinci yarının ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14'üncü ve ikinci yarının ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız ile Allpower Akü Cizre Belediyesi arasında 8 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan AXA Sigorta Efeler Ligi müsabakası, takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edilmiştir." denildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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