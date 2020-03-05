Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.-Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.-Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.
Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne karşılaşacak. Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:
Yarın
19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne
7 Mart Cumartesi
14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe
14.00 İstanbul BBSK - Galatasaray
16.00 Sorgun Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
17.00 Arkas Spor - Halkbank
9 Mart Pazartesi
19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası - İSTANBUL
Kaynak: İHA