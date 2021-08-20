Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti
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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Solhanspor'un başantrenörü Mehmet Şahin ve oyuncuları Genç Caddesi Saat Kulesi önünde hazırlanan aşureyi kaplara doldurarak vatandaşa ikram etti.

Başantrenör Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının her türlü sosyal programa iştirak etmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Bu kapsamda muharrem ayı dolaysıyla hazırladıkları aşureyi vatandaşlara ikram ettiklerini dile getiren Şahin, "Neredeyse Türkiye'nin her bölgesinde yapılan bir etkinlik. Biz de buna kendi çapımızda katıldığımız için mutluyuz. Allah aşureyi yiyenlerden de razı olsun." dedi.

Takım kaptanı Kadir Cin de bu gününün birlik, beraberlik ve paylaşım günü olduğunu ifade ederek, "Biz de halkımızla bir paylaşımda bulunuyoruz. Öncelikle bu birlik ve beraberlik gününde birlikte olabilmek için halkımızı aşılarını olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti
Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti
Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti
Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un oyuncuları vatandaşlara aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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