Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Tarık Öztekin'i transfer etti
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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Tarık Öztekin'i transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Tarık Öztekin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Tarık Öztekin'i transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, pasör Tarık Öztekin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Tarık Öztekin ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezonda genç ve deneyimli oyunculardan harmanlanmış bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Takımda transfer etmeyi düşündükleri iki pasörden biri olan Tarık Öztekin ile anlaştıklarını ifade eden Sözen, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz sezon Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRŞAD takımları olmak üzere aynı sezonda iki farklı takım formasıyla deneyimler edinen genç oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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