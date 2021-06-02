Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Murat Karakaya'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Murat Karakaya'yı transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Murat Karakaya'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Solhanspor'un kaptanlığını yapan ve takımın Efeler Ligi'ne yükselmesine katkı sağlayan 34 yaşındaki Murat Karakaya ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Halkbank formasını giyen 1.90 boyundaki tecrübeli oyuncu, 87 kez milli takımda görev aldı.

Açıklamada, transferin kulüp ve sporcu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Hasan Polatkan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Gervinho Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Murat Karakaya'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:58:15. #1.14#

title