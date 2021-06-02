Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Murat Karakaya'yı transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda Solhanspor'un kaptanlığını yapan ve takımın Efeler Ligi'ne yükselmesine katkı sağlayan 34 yaşındaki Murat Karakaya ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Halkbank formasını giyen 1.90 boyundaki tecrübeli oyuncu, 87 kez milli takımda görev aldı.

Açıklamada, transferin kulüp ve sporcu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş