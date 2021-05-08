Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Fatih Yörümez'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Fatih Yörümez'i transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Fatih Yörümez'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna dahil etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımının formasını giyen 21 yaşındaki Fatih Yörümez ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, transferin hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Fatih Yörümez'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:56:29. #1.16#

title