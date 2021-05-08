Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Koray Şahin'in sözleşmesi uzatıldı
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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Koray Şahin'in sözleşmesi uzatıldı

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Koray Şahin'in sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da orta oyuncusu Koray Şahin'in sözleşmesi uzatıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da orta oyuncusu Koray Şahin'in sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Koray Şahin ile 2021-2022 sezonu için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada yeni sözleşmenin oyuncu ve kulüp için hayırlı olmasını dilediğinde bulunularak, "Yeniden hoş geldin Koray Şahin."ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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