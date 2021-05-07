Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Burak Hazırol ve Uğur Kılınç'ın sözleşmeleri uzatıldı
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Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Burak Hazırol ve Uğur Kılınç'ın sözleşmeleri uzatıldı

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da Burak Hazırol ve Uğur Kılınç'ın sözleşmeleri uzatıldı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da libero Burak Hazırol ve orta oyuncu Uğur Kılınç'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da libero Burak Hazırol ve orta oyuncu Uğur Kılınç'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Burak Hazırol ve Uğur Kılınç ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, teknik ekip ile yaptıkları anlaşmanın ardından oyuncularla da görüşmelerin başladığını belirtti.

Bu kapsamda ilk olarak Burak Hazırol ve Uğur Kılınç ile 2021-2022 sezonu için anlaştıklarını aktaran Sözen, bu kararın oyuncular ve kulüp için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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