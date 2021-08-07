Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti
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Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Sezon hazırlıklarına devam eden Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Sezon hazırlıklarına devam eden Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncular ve teknik ekibin sağlık sponsorları Özel Medifema Hastanesi'nde genel sağlık taramasından geçtiği kaydedildi.

Oyuncuların kan ve idrar tahlillerinin yapıldığı, kalp ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için EKG ve efor testlerine girdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, takımın ayrıntılı kontrollerden geçtiğini belirterek, "Çok şükür hiçbir oyuncumuzun sonuçlarında olumsuzluk yaşanmadı. Yeni sezon çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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