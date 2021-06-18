Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı
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Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı

Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz ile anlaştı.

Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarında sona geldi. Geçtiğimiz gün takımda düşünülen iki pasörden biri olarak Tarık Öztekin'le anlaşan kulüp, diğer pasör hakkını ise Brezilyalı deneyimli pasör Andre Queiroz'den yana kullanarak anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Efeler Ligi'nin ilk sezonunun heyecanını geride bırakırken yeni sezon için çalışmalarımıza başlayıp bu gün itibariyle 13 sporcumuz ile anlaşarak takımımızı oluşturmuş bulunuyoruz. Genç ve deneyimli sporculardan oluşan takımımızın oluşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlk pasör transferimizi genç kardeşimiz Tarık Öztekin ile anlaşarak gerçekleştirmiştik. Bugün de Brezilyalı deneyimli pasör Andre Queiroz ile anlaşarak pasör mevkisi için tercihlerimizi de kullanmış olduk. Uzun araştırmalar sonucunda karşılaştığımız yabancı pasörümüz Andre Queiroz dünyanın farklı liglerinde çeşitli başarılar elde etmiş. Elde ettiği şampiyonlukları ve kaldırdığı kupaları göz önünde bulundurarak bu sezon takımımıza da ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Transferlerle ilgili çalışmalarda sona gelirken sporcularımızın ilimize gelecekleri zamana kadar gerek tesisi çalışmaları ve gerekse yeni sezon için sponsor çalışmalarımız gibi kaynak temini çalışmalarımız sürmektedir. Yeni sezonun iyi geçmesi, takımımızın iyi yerlere gelmesi için mücadele eden katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BİNGÖL

Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı
Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı
Efeler Ligi ekibi Solhan, Brezilyalı Pasör Andre Queiroz ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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