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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi: 2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-2 yendi.

BURSA (İHA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Cizre Belediye spor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-2 yendi.

Şırnak Gençlik ve Spor il müdürlüğü kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı hakemler Erol Akbulut ve Mehmet Topal yönetti.

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Bursa büyükşehir belediyesi: Ahmet Karataş, Serhat Uzun, Efe Er, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Umut Özdemir, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Berk Dilmenler, Geraldo Graciano, Dmitrii Bahov, Berkü Eber Üstündağ.

Setler: 21-25, 25-20, 16-25, 27-25, 15-11

Süre: 140 dakika (27, 33, 23, 32, 25) - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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