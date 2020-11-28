Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3
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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3

28.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:33
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Axa Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal

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Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)

Halkbank: Aslan Ekşi, Volkan Done (L), Fatih Eren Uğur, Caner Ergül (L), Brett Walsh, Faik Samet Güneş, Murat Karakaya, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Fernando Hernandez, Efe Bayram

Setler: 15-25, 23-25, 16-25

Süre: 86 dakika (25, 33, 28) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Halkbank: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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