Efeler Kaymakamlığı Aile İçi Eğitim Programları düzenliyor Efeler Kaymakamlığı bünyesinde Aile Eğitim Programları kapsamında online eğitimler başladı.

Efeler Kaymakamlığı bünyesinde Aile Eğitim Programları kapsamında online eğitimler başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 süreci ülkemizi de birçok alanda etkiledi. Efeler Kaymakamlığı da her alanda aldığı önlemlere artı olarak aile birliğini korumak ve çarpan etkisi ile vatandaşların aldığı psiko-sosyal zararı en aza indirgeyebilmek için aile eğitimleri ile vatandaşları bu alanda da destekliyor. Pandemi süreci ile sosyal hayatın kısıtlanması ve alınan tedbirlerin öncelikli olarak aile içi iletişiminde olumsuz etkilere yol açtığını aktif sahada yapılan çalışmalar ile gözlemleyen Efeler Kaymakamlığı toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin sağlıklı, mutlu ve müreffeh olarak hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlemeye başladı.

Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle vatandaşların korunması ve bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla Sosyolog-Aile Eğitimcisi Zeynep Aydoğan Yanar, online platformlar üzerinden eğitimlere başladı. Aile Yaşam Becerileri, Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi, Evlilik ve Aile Hayatı, Finansal Okuryazarlık, Enerji Tasarrufu, Aile ve Alışveriş, Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma, Bilinçli Medya Kullanımı ve Aile ve İnternet başlıklarından oluşan eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar ' https://forms.gle/4BCKUMq9EudxsZ6T9 ' adresindeki katılım formunu doldurarak talepte bulundukları takdirde kendileri ile birebir iletişime geçilecek ve eğitim takvimi hazırlanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA