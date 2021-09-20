Efeler Kariyer Merkezi'ne 4 günde 480 kişi başvurdu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Efeler Kariyer Merkezi'ne 4 günde 480 kişi iş başvurusunda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra uygulamaya koyduğu sosyal belediyecilik hizmetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi, ilçede iş arayan vatandaşlara umut oldu. Hizmete giren çevrimiçi iş arama sistemi ve Kariyer Merkezi danışma bürosuna şu ana kadar toplam 480 iş başvurusu geldi.

İş arayan olarak Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi sistemine kayıtlarını gerçekleştiren vatandaşlar, böylesine önemli bir konuda uygulamaya koyduğu hizmet için Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. Kızına iş bulabilmek için Kariyer Merkezi'ni ziyaret eden Emine Paşa, Başkan Atay sayesinde yeniden umutlarının arttığını belirterek, "Çocuğumuzu okutabilmek için zorluklar çektik. Eşimle birlikte keşkek yaptık, okul masraflarını karşıladık. Şimdi kızımıza iş ararken, başkanımız bu bir hizmeti bizlere sundu. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Beklentilerim çok yüksek çünkü Fatih Başkanımız bize bu güveni veriyor. Gözümüz arkada değil. İnşallah kızım da istediği işi bulacak. Başkanımız Mehmet Fatih Atay, kişiliği ve insanlığıyla çok mükemmel bir insan. Onunla beraber daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah o bizim arkamızda biz onun arkasında devam edeceğiz" diye konuştu.

İş arayan bir diğer vatandaş Kemal Karaarslan ise Kariyer Merkezi'nin öncelikle Efeler'de yaşayanların iş ihtiyacını karşılamaya yönelik olmasının umut verdiğini vurgulayarak, "İş arayışı sürecimde daha çok internet üzerinden başvuru yaptım fakat bir türlü olmadı. Efeler Belediyesi'ne gittim ve bana Kariyer Merkezi ile ilgili bilgi verdiler. Efeler'de işverenin direkt olarak iş arayana ulaşabilmesi çok güzel. Burada yaşayan insanların öncelikli olması çok önemli. Burada ikamet eden, buraya yerleşmiş ya da okuyan biri için öncelikli olması çok güzel olmuş, açıkçası çok sevindim bu duruma. Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyoruz bunu düşündüğü için. Kariyer Merkezi umarım bir milat olur. Diğer belediyelerde de, Türkiye'nin genelinde de böyle bir hizmet olursa çok iyi olur. İnsanların taşınmasına gerek kalmadan, herkesin kendi yaşadığı şehirde iş bulabilmesi olması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi'ne iş arayan olarak kayıt gerçekleştiren bir diğer isim de gündelik işlerde çalışarak yaşamını kazanan Şenol Aslan'dı. İş arama sürecinin 2 yıldır devam ettiğini belirten Aslan, "Gündelik işlerde çalışıyorum. Bahçe işlerine, hayvan bakmaya gidiyorum ama günlük iş de bu gün var üç gün yok, üç gün var beş gün yok, ev geçindirmek için çok zor. Başkanımız Fatih Atay'dan Allah bin kere razı olsun. İş arayan bir ben değilim. Aydın çevresinde, köylerde bir sürü işsiz, bir sürü yetim, gariban var. Başkanımız bizleri düşündü ve işverenlere ulaşabileceğimiz bir merkez hayata geçirdi. Umudumuz arttı. Teşekkür ederiz" dedi.

Kariyer Merkezi'nin hem kendisi hem de tüm iş arayanlar için çok faydalı olacağını aktaran iş arayan Binnaz Demir, "Yeni bir hayat kurmak için bir yıl önce Aydın'a yerleştim. 6 yaşında bir çocuğum var ona bakmakla yükümlüyüm. İşletme fakültesi mezunuyum ama maalesef pandemiden dolayı iş bulmak daha da zorlaştı. Mehmet Fatih Atay'a yapmış olduğu bu hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Kendisi yaptığı ve sürdürdüğü işlerle gündeme gelmekte, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İşsizliğin Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören ise mahallelerinde hizmete giren Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi için şunları söyledi;

"Neredeyse her evde bir üniversite mezunu var. İş yok, kalifiye elemanlar var, onlar da iş bulamıyorlar. İşsizliğin önü bir türlü alınamıyor. Halkçı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay, bir ilke imza atarak işsizlik sorununu çözmek için elinden geleni yaptı." - AYDIN