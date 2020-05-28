Efeler'in yeni sokakları ışıl ışıl oldu Efeler Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sürecinde sokaklarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sürecinde sokaklarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sevgi Yolu'nda bulunan 1905 sokağın çalışmaları tamamlandı. Yağcılariçi'nde uygulanan yenileme çalışmalarının devamı niteliğinde olan düzenleme büyük beğeni topladı.

Büyük beğeni toplayan Yağcılariçi çarşısındaki sokak düzenleme çalışmasının ardından Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla Sevgi Yolu'na bağlanan, kentteki yaya trafiğinin yoğun olduğu, genellikle kafe ve eğlence merkezlerinin bulunduğu Hasanefendi Mahallesi 1905 sokakta yaklaşık 65 metre uzunluğundaki yolda üst yapı yenileme çalışması yaparak ışıklı parke taşı döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara doğal traverten taşlar döşeyerek sokağa yeni bir görünüm kazandırdı. Yapılan üst yapı çalışmalarında sokakta yağmur suyu düzenleme çalışması da gerçekleştirildi. Genellikle akşam saatlerinde işlek olan 1905 Sokak'ın akşam görüntüsü ise görenlerden büyük beğeni topladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Efelerli vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 1905 sokağı canlandırmak ve yaz sezonuna hazırlamak için sokakta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında çoğu esnafımız dükkanlarını kapattı. Umarım en kısa sürede normal hayatımıza geri döneriz ve esnaflarımız kaldığı yerden işlerini yapmaya devam ederler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA