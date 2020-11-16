Efeler'in kadınları, Efeler için üretecek
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Efeler'in kadınları, Efeler için üretecek

16.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:42
Efeler'in kadınları, Efeler için üretecek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efelerli kadınlara müjdelediği fabrika projesinin ihalesi 19 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efelerli kadınlara müjdelediği fabrika projesinin ihalesi 19 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Enginar başta olmak üzere ilçede yetişen incir, kestane, ceviz gibi ürünlerin Efelerli kadın çalışanların elinde şekilleneceği fabrikada önemli bir adım daha atılıyor.

Tepecik'te kurulacak fabrika ile ilgili açıklamada bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Hem enginarın tanıtımı hem de enginar yetiştiren çiftçilerimizin daha çok para kazanmaları için bu fabrikayı kuruyoruz. Kadınlarımızın çalıştığı fabrika oluşturacağız diye söz vermiştim. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu fabrikada yalnızca kadınlarımız çalışacak. Sözümü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Türkiye'de enginarın en fazla Efeler ilçesinde üretildiğini vurgulayan Başkan Atay, şöyle konuştu:

"Enginar, Tanrının bize incirden sonra bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Yapılan birçok araştırmayla kanıtlandığı gibi enginar, kanserli hücrelerin yayılmasını azaltıyor. En büyük hedefim enginar üzerine çünkü en çok mahsul Efeler'de yetiştiriliyor. Kuracağımız fabrikaya giren enginarlar, konserve şeklinde çıkacak. Fabrikamızda soğuk hava depomuz da olacak, ürünlerimiz orada muhafaza edilecek. Enginar üretimi ortalama 70 günü kapsayan mevsimlik bir iş. Kadınlarımız bu tesiste yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; pancar ve ceviz işleyecekler. Bu fabrikayla ilçemizde yetişen ürünlerin ihracatını da yapacağız. Tüm Türkiye ve Avrupa'nın, Efelerimizin sağlıklı ürünlerini tüketmelerini hedefliyoruz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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