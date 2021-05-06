Efeler'in ilk yardım bilgilendirmelerine başvurular sürüyor
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Efeler'in ilk yardım bilgilendirmelerine başvurular sürüyor

Efeler'in ilk yardım bilgilendirmelerine başvurular sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik başlattığı ücretsiz temel ilk yardım bilgilendirmeleri için başvurular devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik başlattığı ücretsiz temel ilk yardım bilgilendirmeleri için başvurular devam ediyor.

İlki Efeler'deki mahalle muhtarları ile gerçekleşen "Bilinçli İlk Yardım Hayat Kurtarır" adlı temel ilk yardım bilgilendirme toplantısı, tam kapanma dönemi nedeniyle Efelerli vatandaşlarla buluşmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Aile Hekimi Dr. Hayati Çakır tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde haftanın bir günü 20 kişilik gruplar halinde verilecek bilgilendirmeler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte devam edecek. Bilgilendirme toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin çağrı merkezine 444 80 09 numaralı hattan ulaşarak başvurularını yapabiliyor. - AYDIN

Efeler'in ilk yardım bilgilendirmelerine başvurular sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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