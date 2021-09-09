Efeler'in ilk muz serası kuruldu, fidanlar toprakla buluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan ilk muz serasında fidanlar toprakla buluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan ilk muz serasında fidanlar toprakla buluştu.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Efeler ilçesinde ilk muz serası kuruldu. Efeler'in Dalama Mahallesi'nde kurulan serada ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Efeler'in ürün çeşitliliğini artırmak ve üreticiye katma değer kazandırmak adına önemli çalışmalar yapan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 4 bin 750 dekarlık alana kurulu olan muz serasında ilk fidanın dikimini gerçekleştirdi. Serayı gezerek üretici Hakan Özer ve Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen'den bilgi alan Kaymakam Şahin, ejder meyvesinden sonra Efeler'de tropikal meyve üretimine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

İlgili kurumların imkanları dahilinde üreticilere destek olmaya her zaman hazır olduklarını dile getiren Kaymakam Şahin; "Bir tarım şehri olan Aydın'da ilçemiz üreticilerinin tüm dünyada etkili olan iklim krizini fırsata dönüştürerek minimum alandan maksimum verim ve kazanç elde etmek amacıyla yöneldiği tropikal meyve üretimine bir yenisi daha eklendi. Geleceğin tarımda olduğu gerçeğiyle çiftçilerimizin ürüne ve üretime yönelik takdire şayan gayreti ile gurur duyuyoruz. Bizler de bu yolda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tüm imkanlarını seferber ederek imkanlarımız dahilinde çiftçilerimize elimizden gelen her türlü desteği verip yanlarında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz de" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı