Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi
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Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi

Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği işbirliği ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Ören Çadırkent'e gönderildi.

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği işbirliği ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Ören Çadırkent'e gönderildi.

Efeler halkı, Yeni İz Derneği öncülüğünde başlayan ve Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi'nin koordinesiyle devam eden yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası gibi ilk etapta toplanan öncelikli yardım malzemeleri, Ören'e gönderildi. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Efeler Belediyemiz, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği işbirliğiyle; Efelerli hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yangın bölgesi Ören Çadırkent'e 2 kamyonluk ihtiyaç malzemesi gönderdik" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi
Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi
Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi
Efeler halkının yardımları, Ören'e gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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