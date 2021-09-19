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Efeler halkına "bisikletini al gel" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler halkına

Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde bu yıl 20'ncisi kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlenecek.

Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde bu yıl 20'ncisi kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlenecek.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl, Efeler'de de kutlanacak. Efeler halkı, 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen tema doğrultusunda pedal çevirecek.

Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Atay'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Bisikletini Al Gel" sloganıyla duyurulan tur, 20 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Efeler Belediyesi hizmet binası önünde başlayacak. - AYDIN

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