Efeler'e ikinci Hanımevi geliyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye ikinci Hanımevi'ni kazandırıyor.

Kadınlar için hayata geçirdiği projelerle 'Kadın dostu başkan' olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Zafer Mahallesi'nde hizmete açtığı Hanımevi'nin ikincisi yakın zamanda hayata geçecek. Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz Ekim ayında açılışı gerçekleşen Hanımevi, Efelerli kadınların keyifli vakit geçirebildikleri, ikram edilen çay, kahve eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri nezih bir ortam olarak yoğun ilgi görüyor. Çok sevilen Hanımevi'nin diğer mahallelerde de açılacağı konusunda söz veren Başkan Atay, bu sözünü sadece iki ay içinde tutmaya hazırlanıyor. "Çok sevildi, ikincisi geldi" sloganıyla, ikinci Hanımevi'nin Çeştepe Mahallesi, Cumhuriyet (İnönü) Caddesi No: 30 adresinde hizmete açılması planlanıyor.

"Kadınların sosyal hayata katılması ve güzel seslerinin yaşamın olduğu her yerde yankılanması için çalışıyoruz" diyen Başkan Mehmet Fatih Atay, Çeştepe Hanımevi'nin yeni yıldan önce açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. - AYDIN