Efeler'den yangınlara karşı ortak ses
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Efeler'den yangınlara karşı ortak ses

Efeler'den yangınlara karşı ortak ses
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda ülke genelindeki yangınlar sebebiyle birlik mesajı verildi.

Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda ülke genelindeki yangınlar sebebiyle birlik mesajı verildi.

Efeler Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, biri gündem dışı olmak üzere 9 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Partili meclis üyeleri söz alarak, yangın bölgelerine yapılacak olan her türlü yardım kampanyasına birlik içinde destek olacaklarını belirterek destek mesajı verdiler.

"Belediye başkanları ile görüştüm"

Efeler Kent Konseyi ile birlikte acil olarak yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Öncelikli olarak Perşembe ve Cuma günü Efeler Kent Konseyi ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Cumartesi günü sabah çok erken saatte, ilk etapta topladığımız yardımları yangın bölgelerinden biri olan Marmaris'e ulaştırdık. Yardım kampanyamız devam edecek. Ayrıca Marmaris, Fethiye, Datça ve Milas Belediye Başkanları ile görüştüm. Şu aşamada özel bir talepleri yok. Efeler Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Halen devam eden yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını ve daha fazla kaybın yaşanmamasını umut ediyorum" dedi. - AYDIN

Efeler'den yangınlara karşı ortak ses

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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