Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai - Haberler
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Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai

Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birbiri ardına projelerini hayata geçirirken Efeler'i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirme çalışmalarına da devam ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birbiri ardına projelerini hayata geçirirken Efeler'i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirme çalışmalarına da devam ediyor.

Başkan Atay'ın talimatıyla görev alan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde gerçekleştirdiği yol yenileme ve yeni yol açma işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Ekipler, zeytin hasadının başladığı bu dönemde, geçimini zeytincilikle sağlayan vatandaşların bahçelerine ulaşmak için kullandıkları ilçedeki yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

Yağışlarla birlikte hasar gören toprak yolları düzeltme çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak Savrandere ve Böcek mahallelerindeki toprak yolları greyder ile düzeltti. Her yıl zeytin hasadı dönemi öncesinde mahallelerdeki bahçe yollarında yoğun mesaiye başlayan ekiplerin, sırasıyla diğer mahallelerde de yol düzenleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai

Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai

Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai

Efeler'den yağışlarla zarar gören yollara yoğun mesai

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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