Efeler'den trafiği rahatlatan düzenleme
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Efeler'den trafiği rahatlatan düzenleme

Efeler'den trafiği rahatlatan düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için trafik yoğunluğu bulunan caddelerdeki konteyner noktalarında düzenleme gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için trafik yoğunluğu bulunan caddelerdeki konteyner noktalarında düzenleme gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik yoğunluğu bulunan Denizli Bulvarı ve İzmir Bulvarı'ndaki çöp konteynerlerinin yerlerini değiştirdi.

Düzenleme ile ilgili açıklama yapan Başkan Atay, "Hem çöp toplama işlerinde çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizin can güvenliği, hem de trafiğin aksamaması için ana arterlerde bulunan çöp konteynerlerini cadde üzerinden alıp, en yakın sokaktaki uygun bir noktaya yerleştirdik. Efeler halkımızın hayatını kolaylaştırmak için görev ve sorumluluk alanımızdaki her konuda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - AYDIN

Efeler'den trafiği rahatlatan düzenleme
Efeler'den trafiği rahatlatan düzenleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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