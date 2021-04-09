Efeler'den tapu işlerini hızlandıran adım
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Efeler'den tapu işlerini hızlandıran adım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler'den tapu işlerini hızlandıran adım

Efeler Belediyesi ile Efeler İlçe Tapu Müdürlüğü arasında; bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin 'yönetim bilgi sitemi' üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol yapıldı.

Efeler Belediyesi ile Efeler İlçe Tapu Müdürlüğü arasında; bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin 'yönetim bilgi sitemi' üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Efeler İlçe Tapu Müdürü Seyhan Ateş arasında imzalanan protokol kapsamında; Efeler Belediyesi ve Efeler İlçe Tapu Müdürlüğü arasında veri iletişim bağlantısı kurulacak. Böylece; belediye ve ilçe tapu müdürlüğünün mevzuatla belirlenen görevlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri sağlanarak, vatandaşların işlemleri güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen protokol toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Görevimiz, bir kamu görevi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek ve vatandaşlarımızın pandemi döneminde sorunlarını çözmeye yönelik çaba sarf etmek. Yapmış olduğumuz protokol ile vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almalarını sağlamış oluyoruz. Protokolün Efeler halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Daha önce vatandaşların tapu müdürlüklerinde yapacakları işlemler için önce Efeler Belediyesi Emlak Servisi'ne uğrayıp, o taşınmazla ilgili beyan değeri ve rayiç bedel gösteren bir evrak almaları gerektiğini ifade eden Efeler İlçe Tapu Müdürü Seyhan Ateş ise şöyle konuştu; "İmzaladığımız protokol sayesinde vatandaşlarımız önce Efeler Belediyesi'ne gitmek zorunda kalmayacak ve oradan alacakları hizmet, direkt tapu müdürlüğündeki memurlarımız tarafından karşılanacak. Vatandaşlarımızın işlerinde kolaylık sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz" - AYDIN

Efeler'den tapu işlerini hızlandıran adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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