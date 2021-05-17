Efeler'den İsrail'e kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efeler'den İsrail'e kınama

Efeler'den İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Efeler Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, zulmün biran önce bitmesi çağrısında bulundu.

Efeler Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, zulmün biran önce bitmesi çağrısında bulundu.

Efeler Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunması ve yoklamanın alınması ile başlayan toplantı öncesinde meclis üyeleri ortak bir açıklama yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Tüm partilerin grup sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklama sonrasında Filistin halkına yönelik saldırıların biran önce durması çağrısı yapıldı.

Açıklamaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda biri gündem dışı olmak üzere 12 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

"Sağlıkçılar için anlamlı proje"

Pandemi sürecinin önemli kahramanlarından olan sağlık çalışanları ve salgında hayatın kaybeden sağlık çalışanları adına hatıra ormanı yapılmasına yönelik proje oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası arasında imzalanacak olan protokol için Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yetki verildi.

"Herhangi bir faaliyeti söz konusu değil"

Gündemin dikkat çeken bir maddesi ise Efeler Belediyesi'nin Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği'nden ayrılması oldu. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (EFAK) kurulması ve her yıl ödenen üyelik aidatların olmaması adına birlikten çıkma kararı aldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Arama kurtarma ile ilgili olarak daha önceden bir birlik kurulmuş. Herkes de o birliğe üye olmuş ama o birliğin herhangi bir faaliyeti söz konusu değil. Ayrıca EFAK olarak bizim kendi birliğimiz var. O sebeple oradaki üyeliğimizden çıkıp, oraya her yıl ödediğimiz üyelik aidatından da kurtulmuş olacağız" dedi. Başkan Atay'ı açıklamasının ardından meclise sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 20 Mayıs Perşembe günü tekrar toplanmak üzere meclis oturumunu kapattı. - AYDIN

Efeler'den İsrail'e kınama
Efeler'den İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle görüşmesinde, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle görüşmesinde, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Meral Akşener Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Muslera Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efeler'den İsrail'e kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 18:23:49. #1.13#

title