Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi
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Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi

İlki Efeler'deki mahalle muhtarları ile gerçekleşen "Bilinçli İlk Yardım Hayat Kurtarır" adlı eğitim, gazetecilere yönelik düzenlendi.

İlki Efeler'deki mahalle muhtarları ile gerçekleşen "Bilinçli İlk Yardım Hayat Kurtarır" adlı eğitim, gazetecilere yönelik düzenlendi.

Efeler Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik başlattığı ücretsiz ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğünce organize edilen eğitime, ilçedeki basın emekçileri yoğun ilgi gösterdi. Aile Hekimi Dr. Hayati Çakır tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde verilen eğitimde; gazeteciler ilkyardımla ilgili merak ettiği soruları da yönelterek, konunun uzmanından doğru bilgiler aldı.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler halkının talepleri doğrultusunda 20 kişilik gruplar ile ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi. İlkyardım eğitimine katılan gazeteciler, böylesine hayati önem taşıyan bir konuyla ilgili olanak sağlandığı için Başkan Atay'a teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi
Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi
Efeler'den gazetecilere ilk yardım eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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