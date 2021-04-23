Efeler'den 23 Nisan'a özel tiyatro
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Efeler'den 23 Nisan'a özel tiyatro

Efeler'den 23 Nisan'a özel tiyatro
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdüren Efeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdüren Efeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Efeler'in çocukları; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Efeler Belediyesi'nin tiyatro yayınları ile kutluyor. Efeler Belediyesi TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden tiyatro oyunlarını yayınlayan Efeler Belediyesi, çocuklara renkli bir 23 Nisan eğlencesi yaşatacak. Bu kapsamda 'Küçük Kara Balık' adlı çocuk oyunu, 23 Nisan Cuma günü (bugün) 16.00 ve 19.00 saatlerinde iki yayın halinde Efeler Belediyesi TV üzerinden çocuklarla buluşacak. - AYDIN

Efeler'den 23 Nisan'a özel tiyatro

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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