Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor
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Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor

Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Efeler Belediyesi sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parklarda temizlik ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kolları sıvayan ekiplerin adresleri, Kemer Mahallesi'ndeki Hakkı Uyar ve Fatih Mahallesi'ndeki Ahi Evran parkları oldu.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Ahi Evran Parkı'nın zeminine kauçuk kaplama yapan ekipler, oluşturulan yumuşak zemin ile çocukların daha güvenli şekilde zaman geçirip, oyun oynayabilmelerini sağlayacak. Yüksek derecelere ulaşan hava sıcaklığına rağmen Hakkı Uyar Parkı'nda gerçekleştirilen özverili çalışmada, mobil yıkama araçları kullanılarak oyun grupları ve zemin buharlı sularla yıkanırken park çevresi ile oturma alanları da temizlenerek Efeler halkının kullanımına sunuldu. - AYDIN

Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor
Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor
Efeler'deki parklarda bakım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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