Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor
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Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

03.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:46
Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler Belediyesi kent genelinde erişimin kolay sağlanması için ulaşım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nde kaldırım yapımı ile yol kenarındaki su gideri tamiratı işlerine hızla devam ediyor.


Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için gösterilen özenin dikkat çektiği çalışmalar, mahalle sakinlerini memnun etti. Yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğini söyleyen vatandaşlar, belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.


Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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