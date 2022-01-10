Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 'marka kent Efeler' vizyonu için hayata geçirdiği projelerden olan Kitap Kafe'nin üçüncüsü 12 Ocak Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturma düşüncesiyle çalışmalarına devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, 2022 yılının ilk hizmeti olan 3'üncü Kitap Kafe düzenlenen törenle kapılarını açmaya hazırlanıyor. 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı'nda düzenlenecek törenle hizmete girecek olan Kitap Kafe, gençlerin yeni adresi olacak.

Kitap Kafe'nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan Atay, "3'üncü Kitap Kafe'miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümü daha gerçekleştirmiş olacağım. Tüm Efeler halkını kitap kafemizin açılışına bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.

İlk iki şubesi Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde geçtiğimiz yıl açılan Kitap Kafe Projesi halkın takdirini toplamış, kitaplıkları Efeler halkının bağışladıkları eserlerle oluşturulan kitap kafeler kısa zamanda gençlerin ders çalışıp, kitap okumak için sıklıkla tercih ettikleri adresler haline gelmişti. Gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkan Atay, kitap kafelerin sayılarının artacağını açıklamıştı. - AYDIN