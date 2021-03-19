Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
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Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı

19.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:07
Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ata Mahallesi 1'inci Sanayi Bölgesi'ndeki tehlike arz eden ağaçları budadı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ata Mahallesi 1'inci Sanayi Bölgesi'ndeki tehlike arz eden ağaçları budadı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra; rüzgarlı havalarda devrilme ihtimali bulunan, dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan ağaçların da budama işlemlerini tamamlayarak, kenti güvenli hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları bu kapsamda Ata Mahallesi 601 Sokak'ta yer alan yaklaşık 15 adet okaliptus ağacını budadı.

Her yıl Kasım ayında budama mevsiminin gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen işlemler kapsamında, ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesi de sağlanıyor. Ekipler, ilçedeki tüm mahallelerde budama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - AYDIN

Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Efeler'de tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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