Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor

11.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:33
Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin tarihi değerlerine sahip çıkıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin tarihi değerlerine sahip çıkıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kentteki tarihi yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları bu kapsamda Başkan Atay'ın talimatıyla Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan Alihan Oğlu İsmail Türbesi'nde peyzaj çalışması yaptı. Türbe bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren ekipler; ağaç budaması, boş parsellerin toprakla doldurularak çimlendirme çalışmaları ve yabancı ot temizliği gibi işleri hızla tamamlıyor.

Alihanoğlu İsmail Türbesi

Halk arasında 'Alihan Baba Türbesi' olarak bilinen Alihan Oğlu İsmail Türbesi, Efeler ilçesinde Köprülü Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'ta bulunuyor. Yapı, Aydınoğulları Beyliği Dönemi'ne ait tek türbe örneği olması bakımından önem taşıyor. Mimari ve süsleme özellikleri ile mezar taşlarındaki tarihler dikkate alınarak türbe 1381 yılı öncesine tarihleniyor. - AYDIN

Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor
Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor
Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efeler'de tarihi yapılarda çevre düzenlemesi yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:36:52. #1.16#
title