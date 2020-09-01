Efeler'de taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi
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Efeler'de taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile ilçedeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

Efeler'de taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi
01.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:42

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile ilçedeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

Efeler Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Kovid-19) mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatı ile ilçedeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte etti. Çalışmalara Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan taksilerden başlayan ekipler, korona virüsün yayılmasını büyük ölçüde engelliyor.

Vatandaşların sağlığı konusunda büyük bir özveri ile çalışan Başkan Atay, korona virüs salgını ülkeyi terk edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Başkan Atay, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi önceliğimiz. Bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ederek gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bize gelen geri dönüşler çok olumlu. Çalışan bir Efeler Belediyesi, sağlıklı bir Efeler var. Korona virüs salgını tüm ülkemizde sona erene kadar yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Efeler halkı, belediyenin korona virüse karşı sergilediği mücadeleden memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Atay'ın çalışmalarını takdir ettiklerini, çalışmalar sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. Salgın konusunda büyük bir özveriyle çalışıldığı için Efelerli vatandaşlar Başkan Atay'a ve Efeler Belediyesi personellerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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