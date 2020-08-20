Efeler'de pazar yerlerine korona tedbirleri sürüyor Efeler Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı semt pazarlarında önlem almayı sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı semt pazarlarında önlem almayı sürdürüyor. Efe Masa ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarına alışveriş için gelen vatandaşların ateşini ölçüyor, maske ve el dezenfektanı dağıtıyor.

Efeler Belediyesinde kurulan çözüm birimi Efe Masa, vatandaşların alışverişlerini daha güvenli bir şekilde yapmaları için Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin giriş-çıkış noktalarında ateş ölçümü yaptı vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıttı.

"Korona virüsü unutmayalım"

Salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana Korona virüsle mücadele için belediyenin tüm olanaklarını seferber eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Halk sağlığını korumak ve pazar yerine gelen vatandaşlarımızın gereken tedbirleri almalarını sağlamak için yardımcı oluyoruz. Efe Masa ekiplerimiz de daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmaları amacıyla vatandaşların ateşlerini ölçüyor ve dezenfektan ikramında bulunuyor. Normalleşme sürecinde vatandaşlarımızdan rehavete kapılmamalarını rica ediyorum. Tüm Efeler halkından ricam, lütfen Korona virüs gerçeğini unutmadan yeni sosyal hayatı sürdürelim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA