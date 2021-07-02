Efeler'de parklar yeşilleniyor
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Efeler'de parklar yeşilleniyor

Efeler'de parklar yeşilleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park ve yeşil alanlardaki yoğun çalışmasını sürdürüyor. Son olarak Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki Barış Selçuk Basın Parkı, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi'ndeki Asiye Bilvar Parkı ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki Şehit Tarık Şengüroğlu Parkı'nda çim serme çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını tamamlayarak söz konusu bölgeleri güzelleştirdi. - AYDIN

Efeler'de parklar yeşilleniyor
Efeler'de parklar yeşilleniyor
Efeler'de parklar yeşilleniyor
Efeler'de parklar yeşilleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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