Efeler'de 'Olimpik Spor Tırmanış Tesisi' açılıyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırdığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'nin açılışı, Aydınlı öğrencilerin katılacağı yarışmayla birlikte yapılacak.

Başkan Atay'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı, farklı dış mekan aktiviteleri ile zenginleşiyor. İlçenin yeni cazibe mekanı Pınarbaşı Mesire Alanı'nda 2 Mart Çarşamba günü yapılacak Spor Tırmanış Tesisi'nin açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

16 metrelik hız ve 15 metrelik lider tırmanış duvarlarından oluşan Türkiye'deki ilk olimpik standartlarda açık hava spor tırmanış tesisi hakkında konuşan Efeler Belediye Başkanı Atay, "Gençlerimiz için eğitim, kültür-sanat ve spor alanında özel projeler hazırlayıp hizmete sunuyoruz. Onların sporla iç içe büyümesi, bu sayede fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi için sadece profesyonel sporlara değil amatör spor dallarına da yatırım yapıyoruz. Tesisimiz, doğa sporları kulüplerinin yanı sıra bu spora ilgi duyan, denemek isteyen yediden yetmişe herkese hizmet verecek. Ayrıca bu tesiste uluslararası yarışmalara ve milli takım kamplarına ev sahipliği yapıp milli ve olimpik sporcular da yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm Efeler halkını Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'mizin açılışına davet ediyorum" dedi.

Açılışla birlikte Olimpik Spor Tırmanış Tesisi'nde yarışma da düzenlenecek. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Efeler Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenleyeceği yarışmada Aydınlı öğrenciler; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde zirve için yarışacak. Okul sporları kapsamında düzenlenecek bu yarışma Aydın'da olimpik standartlardaki bir tesiste yapılan ilk spor tırmanış yarışması olma özelliği taşıyacak. - AYDIN