Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı
15.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:48

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim projelerine bir yenisini daha ekliyor. Tamamlandıktan sonra dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak olan "Matematik Parkı" ile "Bilim Parkı"nın yapımlarına başlandı.

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kentte yaşayan öğrenciler için hizmete sunulan ücretsiz online interaktif eğitim sistemi EFEDERS ve Efeler Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projeleriyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Başkan Atay, dünyada bir ilk olacak "Matematik Parkı" ile bu parkın yanında inşa edilecek ve içinde "Bilim Kafe" adında bir kafeteryanın yer alacağı "Bilim Parkı" ile eğitimi ve eğlenceyi bir araya getirerek yeni neslin bilimle iç içe yetişmesini amaçlıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin çehresini değiştirecek 2 parkın yapımına başladı.

Kemer Mahallesi, Kocatepe Caddesi'nde 1841 Sokak'ın kesiştiği alanda yapımına başlanan parklar büyüklükleriyle de dikkat çekiyor. "Sezar Şifreleri", "Hilbert Küpü" gibi çeşitli matematik oyun gruplarının yer alacağı Matematik Parkı, 3 bin metrekare alana, içinde vatandaşların birbirleriyle sohbet edip, dinlenebilecekleri bir kafenin bulunduğu Bilim Parkı, bin 377 metrekare alana inşa ediliyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan parkların, bu konseptte yapılmış en büyük parklar olacağı açıklandı.

Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor

Parkların, kente değer katacağına inandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Geleceğin mimarları çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yetişmelerini önemsiyoruz. Dünyanın gelecekte daha güzel bir yer olması için yolumuzun eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle iç içe yetişmesi için yapımına başladığımız Matematik Parkı ve Bilim Parkımızla eğitime alternatif bir katkı sunmayı amaç edindik. Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla matematik soyut kimliğinden sıyrılarak somut ve kolay anlaşılabilir bir hale gelecek. Çocuklarımız problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretecek, hayatlarının içinde yer alan matematiğe dokunarak farklı çözüm yolları keşfedecekler" dedi.

Başkan Atay, dünyada ilk olma özelliği taşıyacak olan matematik ve bilim parklarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, bin 562 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, bin 562 yeni vaka var
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Emre Kınay Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Lionel Messi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:37:09. #1.14#
title